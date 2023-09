E' andata bene alla Roma diche nel girone G di Europa League inizia la sua avventura che lo scorso anno l'ha vista arrivare a un passo dal trofeo. Pescato lo Slavia Praga, vecchio incubo nPoi i moldavi dello Sheriff Tiraspol che gli interisti ricordano bene e gli svizzeri del Servette.LA FORMAZIONE TIPO (3-4-3): Kolar, Vleck, Holes, Masoputs; Zafeiris, Provod, Doudera, Sevcik, Chyntil, Jurecka, Jurasek.LA STELLA - Difficile individuarne una. Il più famoso è il capitano Tomas Holes, difensore roccioso titolare anche della nazionale ceca. Il resto è un agglomerato di giovani promesse con qualche veterano come Masouputs.IL CAMMINO - Lo Slavia Praga è arrivato secondo in campionato, alle spalle dello Sparta Praga. Ai preliminari ha eliminato lo Zorya.I PRECEDENTI - Non lo dimentica nessuno. Siamo nella stagione 1995/96, quarti di Coppa Uefa. La terza con Carletto Mazzone in panchina e la quindicesima con Giuseppe Giannini capitano. La Roma è in gran forma, ma all'andata a Praga trova una bufera di neve e perde 2-0. Al ritorno l'Olimpico è una bolgia e la Roma rimonta eroicamente con doppietta di Moriero e gol del Principe. A un passo dalla fine dei supplementari Vavra gela tutti. Una delle più grandi beffe della storia europea romanista. Altre due gare nei quarti di finale dell'edizione 1930-31 della Coppa dell'Europa Centrale, doppio confronto che premiò i giallorossi.LA FORMAZIONE TIPO (4-4-2): Kaval, Zohouri, Tovar, Garanaga, Apostolakis; Talal, Ademo, Kyabou, Akanbi; Luvannor, Mbekeli.LA STELLA - Della squadra che vinse al Bernabeu è rimasto davvero poco. Oggi è allenata dall’italiano Bordin e l’elemento di maggior talento è l’ala sinistra Rasheed Akanbi che nell’ultima stagione ha segnato 13 gol.IL CAMMINO - Lo Sheriff Tiraspol che dopo aver travolto il Bate Borisov nell’andata ha pareggiato per 2-2 ha vinto i preliminari di Europa League dopo aver fallito quelli di Champions contro il Maccabi.I PRECEDENTI - Nessun precedente tra i due clubLA FORMAZIONE TIPO (4-4-2): Mail; Voilloz, Rouillier, Severin, Mazikou; Guillemenot, Ondoua, Cognat, Kutes; Crivelli, Bedia.LA STELLA - E’ indubbiamente Chris Bedia, fresco capocannoniere del campionato svizzero con 27 gol. Il 27enne ivoriano è partito forte anche in questa stagione con 4 reti e 1 assist nelle prime 5 giornate. Occhio anche a Enzo Crivelli.IL CAMMINO - Il Servette si è qualificato ai preliminari di Champions arrivando secondo nel campionato svizzero a 58 punti (sedici in meno dei campioni dello Young Boys). Ma ha perso contro il Rangers.I PRECEDENTI - Nessun precedente tra i due club in campo europeo