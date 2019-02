Ora Zaniolo fa gola a mezza Europa. Per respingere i sicuri attacchi delle big in estate Monchi sta lavorando al rinnovo con adeguamento del contratto del ragazzo. E il ds dovrà offrire più del milione e mezzo proposto qualche settimana fa. L'appuntamento è rinviato a giugno, ma se continua così Zaniolo chiederà 2,5 milioni a stagione. Un incentivo può essere rappresentato dal numero di maglia. Non è escluso, infatti, che possa essergli affidata la storica numero 10 di Francesco Totti. Un riconoscimento che da solo vale più di qualche euro.