Arrivano voci importanti e altrettanto negative in casa Roma in seguito agli esami strumentali a cui si sono sottoposti i giocatori usciti malconci dalla semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United. Spinazzola, Veretout, Pau Lopez, Carles Perez e Diawara non saranno a disposizione per la gara di domani contro la Sampdoria, ma sono anche a rischio per il ritorno di coppa.



Secondo quanto filtra da Trigoria Leonardo Spinazzola ha subito una lesione al flessore della gamba sinistra, mentre per Jordan Veretout la lesione è al flessore della coscia destra. Non una lesione, ma un risentimento importante al flessore della coscia destra per Carles Perez, mentre per Amadou Diawara si tratta di sovraccarico alla zona del pube. Infine confermata la lussazione alla spalla sinistra per Pau Lopez che valuta addirittura l'opzione dell'intervento chirurgico.