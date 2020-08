E’ una coincidenza, è ovvio, ma il fatto che il cognome di tutti e tre gli uomini di Dan Friedkin che dovrebbero entrare nel nuovo Cda della Roma inizi con la W è quantomeno benaugurante per il futuro giallorosso. Marc Watts, Eric Williamson e Brian Walker. Tutti e tre erano a Roma a febbraio, quando sono venuti a studiare carte e dirigenti della Roma di persona. L’uomo forte è Marc Watts, Ceo del The Friedkin Group dal 2011 e vero e proprio braccio destro di Dan Friedkin. A Roma a febbraio c’erano anche Eric Williamson e Brian Walker. Il primo è vicepresidente del Business Development per il gruppo e presidente del Friedkin Aviation (oltre a sedere anche nel board di Imperative Entertainment, la società di produzione cinematografica di Dan), Walker è invece il direttore delle strategie e delle nuove iniziative del The Friedkin Group.