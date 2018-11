Daniel Kretinsky ci riprova. Dopo il no del Milan ad un'offerta da 600 milioni ecco che il magnate ceco è pronto a dare l'assalto alla Roma. Come riportano Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, il già co-proprietario dello Sparta Praga cerca un club più prestigioso per investire il suo patrimonio da 2.6 miliardi di euro. L'incertezza nel quale naviga il progetto stadio potrebbe anche spingere Pallotta a valutare l'offerta.





CHI E'? - Kretinsky, 43 anni, è il milionario numero 924 nella classifica di Forbes. Ceco come Patrik Schick, possiede il gruppo energetico EPH, con attività in tutta Europa, da Regno Unito, alla Germania fino all’Ungheria. La sua azienda (di cui è proprietario per il 94%) impiega 25 mila lavoratori e ha entrate per 6 miliardi di euro, con un utile netto di 800 milioni. In Italia ha acquistato le centrali termo elettriche di proprietà della tedesca E.On, in Inghilterra l’ impianto a carbone di Eggborough e ha una partecipazione nel gasdotto che porta al confine austriaco il gas russo. Ha raggiunto i 2 miliardi di patrimonio nel marzo 2017 ma il suo impero è ancora in crescita. In Repubblica Ceca possiede anche la Czech News Center. Laureato in legge alla Masaryk University, il suo modello è Roman Abramovich.