La Roma prepara l’esordio della squadra e di José Mourinho tra le mura casalinghe. La squadra di Mourinho dovrebbe disputare un’amichevole con una squadra di seconda fascia. Il 14 agosto invece dovrebbe essere il giorno della presentazione dei giallorossi allo Stadio Olimpico. L’avversario dovrebbe essere il Raja Casablanca, e la gara sarà aperta a parte dei tifosi, che potranno dare il primo “abbraccio” alla squadra, in attesa del debutto in Conference League e poi in campionato.