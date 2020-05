Come riporta il Corriere dello Sport, la quarta storia tra Baldini e la Roma potrebbe aprirsi con un primo colpo di mercato: Jan Vertonghen, difensore centrale mancino del Tottenham. Non fu Baldini a portarlo a Londra nel 2012, ma la stima nei confronti del giocatore è maturata nel corso dei mesi passati insieme. E adesso, con Smalling destinato all’addio per fine prestito, un giocatore esperto a parametro zero rappresenta un’occasione importante per la Roma. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti. I giallorossi sono pronti a offrire al giocatore il massimo imposto dal nuovo tetto salariale: 3 milioni più bonus. Vertonghen ha altre offerte, ma è tentato dalla possibilità italiana, raccomandata da un dirigente che già conosce.