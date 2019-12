Florenzi e Kalinic, entrambi finiti nel mirino della Fiorentina, sono sul piede di partenza. Come riportato da Leggo, la squadra di Vincenzo Montella vorrebbe il capitano giallorosso in prestito per 6 mesi con riscatto fissato a 25 milioni. Anche l’attaccante croato tornerebbe a Firenze a titolo temporaneo. A prendere il posto del terzino potrebbero essere Iacoponi del Parma e Hysaj del Napoli, mentre i nomi come vice Dzeko ecco Petagna della Spal, Pinamonti del Genoa o Mariano Diaz del Real Madrid.