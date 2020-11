Si chiama Charles Gould, ed è un vero e proprio stratega di società sportive. E’ lui il manager scelto dai Friedkin per riorginazzare il casting da direttore sportivo e mettere in piedi il prossimo scouting di mercato. Gould, 42 anni, è fondatore e Ceo della Retexo Intelligence la quale dispone di un database di tutti i direttori sportivi, con tutto l'elenco dei giovani che hanno lanciato e che ha collaborato anche, tra le altre, con Real Madrid, Psg e Flamengo ma anche con la stessa Roma in passato. Una promozione nel campo della consulenza sportiva dopo le varie bocciature per diversi motivi di alcune candidature come quella di Campos, Emenalo e Rangnick. Dopo i tanti nomi sondati nelle scorse settimane, in quel di Trigoria si è scelto di cambiare strategia: il nome del ds passerà anche per la consulenza diretta di Gould.