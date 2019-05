In procinto di passare dal Torino alla Roma, il direttore sportivo Gianluca Petrachi sta per chiudere il primo colpo della futura carriera giallorossa: secondo Il Corriere dello Sport è già definita l'operazione relativa ad Agustin Urzi, ala destra 19enne del Banfield attualmente impegnato nel Mondiale Under 20 con l'Argentina.