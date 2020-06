Ci sono da registrare importanti novità sul fronte Smalling. I giallorossi, scrive “Il Tempo”, hanno conferito un mandato di intermediazione con il Manchester United a Jozo Palac, un procuratore poco noto al grande pubblico del mondo del calcio, ma definito da altri agenti come “uno che chiude ogni affare che gli viene assegnato”. A Trigoria il difensore inglese resta quindi la priorità per Fonseca e la dirigenza, pronta a virare sullo svincolato Vertonghen se non si arrivasse a dama con i Red Devils.