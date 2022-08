Felix Afena-Gyan è ufficialmente un giocatore della Cremonese. Ecco quanto incasserà la Roma: 6 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus (1,5 legati al numero di presenze che il ghanese farà in maglia grigiorossa, 1 legato ai gol e 500 mila euro di bonus in caso di permanenza del club in Serie A). Inoltre il club giallorosso incasserà il 10% sulla futura rivendita.