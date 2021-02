Il ritorno di Edin Dzeko in gruppo è stato un mix di abbracci e sorrisi, da parte dei compagni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i giocatori pur consapevoli che il bosniaco abbia sbagliato contro Fonseca, hanno circondato di affetto l'attaccante giallorosso. Dzeko, al momento, non avrà la fascia da capitano ma, se il tecnico e la società dovessero cambiare idea, Lorenzo Pellegrini non avrebbe problemi a restituirgliela.