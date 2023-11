La Roma si è allenata questa mattina alle 10.30 per preparare la sfida contro lo Slavia Praga in programma giovedì alle 18.45. Ieri avevano svolto la sessione sul campo solo i giocatori che non erano scesi in campo contro il Lecce o chi aveva giocato gli ultimi minuti di gara. Oggi erano presenti tutti sotto lo sguardo di Mourinho. Restano ai box Spinazzola e Pellegrini che proveranno a recuperare per il derby di domenica. Ancora out Smalling, Kumbulla e Abraham.