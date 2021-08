Un anno di stipendio, per intero. Quindi all'incirca 2,2 milioni. Questa la richiesta di Federico Fazio per rescindere il contratto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza. Praticamente un'operazione a zero risparmio per la Roma che però si libererebbe di un elemento potenzialmente deleterio per lo spogliatoio e di una bega legale. In queste ore si proverà l'ennesima mediazione per il difensore che resterebbe comunque fuori dalla rosa della prima squadra.