Prima le due uscite, con Under e Pau Lopez destinati al Marsiglia, poi l'avvio alle operazioni in entrata, con Rui Patricio in prima fila. Ieri il presidente dell’OM, Pablo Longoria, si era recato a Milano per definire i dettagli della doppia operazione. Manca ancora l’accordo economico con i due giocatori che vorrebbero 3 milioni di stipendio. Ma le parti contano di chiudere i contratti nel weekend. Per il portiere si chiuderà una operazione in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni che può tramutarsi in obbligo dopo un certo numero di presenze mentre il turco potrebbe finire in Francia a titolo definitivo per 10 milioni più una percentuale vicina al 25% su una eventuale futura rivendita.