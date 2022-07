La Roma ha da tempo messo nel mirino Georgino Wijnaldum e la trattativa con il PSG prosegue a ritmo spedito. Da tempo i club hanno iniziato a trattare anche per un prestito con diritto di riscatto da 10 milioni di euro e metà dell'ingaggio pagato dal club parigino. Il giocatore, tuttavia, vorrebbe aspettare la fine del mese di luglio perché scatterebbe per lui un bonus da 3 milioni di euro. E il decreto crescita? Potrà essere usato soltanto dal momento del riscatto e non in caso di prestito.