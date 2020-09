Arek Milik è ormai virtualmente un giocatore della Roma. Gli ultimi passaggi prima della firma prevedono un controllo approfondito in una clinica in Svizzera (non a Innsbruck) richiesto dai giallorossi, e i soliti passaggi di rito con le visite mediche classiche e la firma sul contratto. Come riporta Matteo De Santis de La Stampa, alle 9.30 il polacco partirà con un aereo per raggiungere il centro medico indicato dalla Roma accompagnato dal suo agente. L’intermediario dell’operazione continuerà a limare gli ultimi dettagli con il Napoli. Possibile il suo arrivo nella capitale già in serata o addirittura a Verona dal resto della squadra. Scenario difficile, ma durante il mercato nulla è impossibile. L’obiettivo è averlo a disposizione già domani per l’esordio in campionato.