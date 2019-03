Domani alle 18.00 la Roma scenderà in campo contro la Spal allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Tornando a disposizione del tecnico Claudio Ranieri, Edin Dzeko e Federico Fazio, out nella gara contro l’Empoli per squalifica. Nella trasferta di domani non ci sarà Alessandro Florenzi, che dovrà scontare un turno di stop dopo l’espulsione incassata nell’ultima giornata. Indisponibili anche Cengiz Ünder, Javier Pastore, Lorenzo Pellegrini e Daniele De Rossi. Forfait anche per Aleksandar Kolarov che non seguirà la squadra nella trasferta di Ferrara.



Queste le scelte di Claudio Ranieri per il match contro la Spal:



Olsen



Fuzato



Mirante



Karsdorp



Juan Jesus



Marcano



Santon



Fazio



Cargnelutti



Cristante



Coric



Zaniolo



Nzonzi



Riccardi



Perotti



Dzeko



Schick



Kluivert



Celar



El Shaarawy