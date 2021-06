Ore calde per il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan con la Roma. Il giocatore, assistito dal suo agente Mino Raiola, sta valutando la proposta dei giallorossi per proseguire insieme anche in futuro. Ma emerge un dettaglio sull'accordo che ha legato l'armeno al club nell'ultimo anno: l'ultima parola sull'eventuale rinnovo del contratto spettava al giocatore in virtù di una specifica clausola. La stessa prevedeva che la decisione di rinnovare o meno spettasse al giocatore in caso di raggiungimento del 70% delle presenze stagionali. Traguardo ampiamente raggiunto con il trentaduenne che ha collezionato in stagione ben 46 presenze.