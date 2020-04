La Roma ha due piani per l'attacco: uno con Dzeko e un altro senza il centravanti bosniaco, tornato nei pensieri di Inter e Real Madrid. Se resta sarà affiancato da un giovane inizialmente in prestito come Kean (Everton), niente da fare per Vlahovic (Fiorentina). Tra i profili meno reclamizzati intrigano Scamacca (in prestito all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo) e Favilli del Genoa, scartato invece Pinamonti.



Altrimenti i giallorossi andranno all'assalto di Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli. Sempre secondo il Corriere dello Sport, per il belga sarebbe pronto un contratto triennale da 3,5 milioni più bonus. In uscita Kalinic tornerà all'Atletico Madrid, mentre Schick non ha intenzione di farsi rivedere a Trigoria.