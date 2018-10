Dopo due giornate di Champions League, le italiane sorridono: hanno infatti già incassato circa 17 milioni di euro in premi legati ai risultati. Cifre che fanno salire ulteriormente i ricavi minimi previsti per Juventus, Inter, Roma e Napoli. Come riporta Calcio e Finanza, la Roma nella peggiore delle ipotesi incasserà 38,6 milioni dal girone di Champions League. Da quest’anno, infatti, una vittoria nel competizione europea vale ben 2,7 milioni di euro, 900mila euro, invece, in caso di pareggio. La goleada contro il Viktoria ha permesso alla Roma di portare a casa un bottino di quasi tre milioni di euro, dopo il ko contro il Real Madrid.



Tra market pool (8,4), partecipazione (15,3), Ranking storico (12,2) e risultati (2,2), la Roma potrà guadagnare dal girone almeno 38,6 milioni di euro.