I conti non tornano e i Friedkin mettono mano, ancora una volta, al portafogli. In casa Roma prosegue il programma di risanamento del bilancio, chiuso lo scorso 30 giugno con una perdita di quasi 220 milioni di euro I traguardi di medio termine sono certamente negativi, ma non preoccupano i Friedkin che continuano percorrere la strada della sostenibilità attiva. Da qui la scelta di investire per uscire dalla borsa, elargire cospicui versamenti mensili e rimborsare anticipatamente un bond da 267 milioni. La Roma perde soldi, ma i Friedkin ogni volta rilanciano. L'ultima mossa è stata chiudere un accordo di sponsorizzazione con "Auberge Resort", catena di alberghi di lusso di loro proprietà. Contratto di tre anni per lo sponsor "di famiglia", a cifre considerevolmente più alte rispetto ai 3 milioni annui pagati da Hyundai, che darà ossigeno ai conti in rosso del club.