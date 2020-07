Sarà corsa contro il tempo per il recupero di Lorenzo Pellegrini col Siviglia. Terminato l’intervento del centrocampista della Roma, colpito ieri al setto nasale da una spallata involontaria del difensore viola Milenkovic. Operazione perfettamente riuscita e tempi di recupero che saranno valutati giorno per giorno. Di sicuro Pellegrini salterà le sfide con Torino e Juve per tornare poi a disposizione per la sfida con il Siviglia. Sarà fondamentale la capacità di adattamento del centrocampista alla mascherina protettiva. Se riuscirà a trovarsi a suo agio infatti potrebbe essere convocato contro gli andalusi.