La Roma si radunerà il 5 luglio a Trigoria e, poi, come pianificato da Mou, il 12 volerà in Portogallo. Nella terra dell’allenatore si terrà il ritiro precampionato. I giallorossi lo trascorreranno in Algarve dove tra un allenamento e l’altro disputeranno quattro amichevoli.



PRIME SFIDE - Gli avversari sono di medio-alto livello: Mourinho vuole che i suoi integrino la preparazione con test probanti per un inizio di campionato sprint. Il primo appuntamento è già il 13 luglio con la gara contro il Sunderland. Il bis tre giorni dopo contro il Portimonense, club della massima serie portoghese.



AVVERSARI - Gli ultimi test sono anche quelli con gli avversari più ostici. La Roma sfiderà lo Sporting Clube de Portugal, il 19 luglio, e il Nizza, il 23.