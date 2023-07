Si parte il 19 agosto e si chiuderà il 26 maggio (per dare poi spazio agli Europei 2024) con in mezzo un solo turno infrasettimanale e la possibilità di iniziare a giocare il venerdì sera e chiudere una giornata di martedì. In campo il 23 dicembre e il 30 dicembre. Per la Roma il primo big match sarà con il Milan alla 3a giornata, mentre il primo derby andrà in scena alla 12a.

Di seguito il calendario, in maiuscolo le trasferte:



ANDATA

1a GIORNATA: Salernitana

2a GIORNATA: HELLAS VERONA

3a GIORNATA: Milan

4a GIORNATA: Empoli

5a GIORNATA: TORINO

6a GIORNATA: GENOA

7a GIORNATA: Frosinone

8a GIORNATA: CAGLIARI

9a GIORNATA: Monza

10a GIORNATA: INTER

11a GIORNATA: Lecce

12a GIORNATA: LAZIO

13a GIORNATA: Udinese

14a GIORNATA: SASSUOLO

15a GIORNATA: Fiorentina

16a GIORNATA: BOLOGNA

17a GIORNATA: Napoli

18a GIORNATA: JUVENTUS

19a GIORNATA: Atalanta



RITORNO

20a GIORNATA: MILAN

21a GIORNATA: Hellas Verona

22a GIORNATA: SALERNITANA

23a GIORNATA: Cagliari

24a GIORNATA: Inter

25a GIORNATA: FROSINONE

26a GIORNATA: Torino

27a GIORNATA: MONZA

28a GIORNATA: FIORENTINA

29a GIORNATA: Sassuolo

30a GIORNATA: LECCE

31a GIORNATA: Lazio

32a GIORNATA: UDINESE

33a GIORNATA: Bologna

34a GIORNATA: NAPOLI

35a GIORNATA: Juventus

36a GIORNATA: ATALANTA

37a GIORNATA: Genoa

38a GIORNATA: EMPOLI