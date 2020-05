Cinquantacinque sono i milioni che mancano per completare la ricapitalizzazione che il presidente James Pallotta e i suoi soci hanno già onorato in gran parte (89,1 milioni), scrive Il Messaggero. C’è tempo sino al 31 dicembre ma inevitabilmente una tranche (20) sarà corrisposta a breve per garantire maggiore liquidità al club. E pensare che se non ci fosse stata la pandemia a stravolgere l’economia mondiale, ora quei soldi li avrebbe dovuti sborsare Dan Friedkin. Adesso invece il magnate texano sta pagando come tutti le conseguenze della crisi e la sua priorità è rilanciare in primis i propri asset. Prima di ridiscutere eventualmente il costo della società giallorossa (naufragato dai 704 milioni pattuiti lo scorso 31 dicembre), il tycoon attende inoltre di conoscere i numeri del bilancio al 30 di giugno (-110 la previsione), se questo sarà approvato dal cda a ottobre e capire nel frattempo se la squadra si qualificherà alla prossima Champions.