La linea-guida del mercato, fatta trapelare i primi di settembre dal club, non cambia, scrive Il Messaggero. Né a gennaio tantomeno la prossima estate. I nuovi investimenti non dovranno avere più di 27 anni. Ci rientra perfettamente Kean. Per l’ex juventino (pagato dall’Everton 27,5 milioni più 2,5 di bonus) il discorso è semplice: l’attaccante non si è ambientato in Premier, vuole tornare in Italia anche per giocarsi le (poche) chance di andare all’Europeo. L’agente Raiola ha ottimi rapporti con la Roma che tuttavia dovrebbe garantire, tra gennaio e giugno, almeno una trentina di milioni per il cartellino. Situazione da tenere monitorata.