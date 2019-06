Conte corteggia Alessandro Florenzi. Il nuovo allenatore dell’Inter vorrebbe infatti portare il terzino e neo capitano della Roma in nerazzurro: come riporta “Tuttosport”, il numero 24 giallorosso è sulla lista dei desideri del tecnico salentino, che già è pronto ad abbracciare Edin Dzeko. La Roma valuta Florenzi 30 milioni di euro, l’Inter spera di convincerla inserendo qualche contropartita nella trattativa (è stato proposto Dalbert). Difficile che da Trigoria decidano di privarsene dopo aver già perso Totti e De Rossi in poche settimane.