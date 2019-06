Come anticipato da Calciomercato.com , l'obiettivo numero uno della difesa è ancoradel Torino. Dopo l'ottima stagione al Bologna il brasiliano tornerà in granata. E Petrachi vorrebbe convincerlo ad accettare la Roma, ma - come riporta La Repubblica - deve scontrarsi con Cairo e con la poca convinzione del giocatore al salto in una piazza così difficile. ​Sulle sue tracce ci sono anche Bologna, Zenit San Pietroburgo, PSV Eindhoven e Wolfsburg