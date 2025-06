Roma, ecco il tesoretto per il mercato: già incassati 30 milioni, le prossime mosse

Getty Images

L’eraè pronta ad iniziare. Nella giornata di domani l’ex tecnico dell’Atalanta sarà nella Capitale ma ci vorranno altri 2/3 giorni. Nessun allarme, si tratta di tempi tecnici per arrivare alla rescissione con l’Atalanta. Nel frattempo,è già al lavoro sul mercato. La Roma non avrà piena libertà e prima i giallorossi dovranno incassare dei soldi. I paletti del FFP non permettono ai Friedkin di poter spendere quanto vogliono. Il ds francese sta costruendo un tesoretto con le prime cessioni– La sessione ‘speciale’ di calciomercato è iniziata il 1 giugno e si concluderà il 10 di questo mese. La Roma ha già venduto due giocatori: il primo è. il francese – dopo la promozione in Premier League del Sunderland – è passato a titolo definitivo al club inglese. Laha incassato 1. Due legati alle presenze del giocatore, mentre gli altri in 4 entreranno se la squadra riuscirà a salvarsi. Ma non finisce qui. La Roma ieri ha trovato l’accordo con ilper. Operazione da. Nei primi giorni di oggi la Roma ha incassato

– Altri soldi potrebbero entrare dalla cessione di. L’Inter può acquistarlo per, ma l’addio di Simonerischia di complicare le cose. L’allenatore andrà in Arabia e la Roma aspetta una risposta dai nerazzurri che al momento sono a caccia di un nuovo allenatore. Nella Capitale rientreranno dai prestiti anche. I due centrali sono in uscita. Ghisolfi. Da valutareche ha offerte in Premier League.