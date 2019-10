Giovedì in Europa Leaguecontro il Wolfsberger il tecnico giallorosso ha in mente di cambiare ancora la formazione titolare. La turnazione riguarderà soprattutto la trequarti, dove l’infortunio di Pellegrini e gli acciacchi di Mkhitaryan hanno complicato i piani. Dovrebbero giocare dal primo minuto sia Pastore sia Zaniolo, entrambi in panchina nel match di domenica scorsa contro il Lecce. In attacco, invece, ballottaggio tra Dzeko e Kalinic, mentre dovrebbero tornare in campo dall’inizio anche Cristante, Spinazzola e Fazio.