La Roma ha chiuso il colpo Kalinic dall'Atletico Madrid che arriva in giallorosso in prestito oneroso a 2,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Accordo con il club spagnolo trovato nei giorni scorsi, mentre quello con il croato c'era già da diverse settimane. Paulo Fonseca abbraccia così il suo nuovo vice-Dzeko, che sostituirà Schick pronto a trasferirsi al Lipsia.



VISITE E FIRMA - Kalinic sta svolgendo in queste ore le visite mediche con la Roma a Villa Stuart. Al termine dei test fisici, poi, si trasferirà in sede per firmare il suo nuovo contratto con il club giallorosso. Solo questione di tempo, quindi, poi Kalinic sarà anche ufficialmente un nuovo giocatore della Roma.