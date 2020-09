Marash Kumbulla è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il difensore albanese, accompagnato dal padre, dal fratello e dal suo agente, è sbarcato poco dopo le 16 all'aeroporto di Fiumicino con il volo AZ 1488. Ora raggiungerà Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi.



DETTAGLI - Kumbulla si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Nell’affare non rientra Cetin (attualmente in prestito agli scaligeri), ma per l’eventuale riscatto del turco potrebbe esserci lo sconto tra un anno. Inoltre potrebbe finire in prestito all’Hellas il giovane Bamba. Kumbulla firma invece un quadriennale da circa 1,5 milioni a stagione e diventa il secondo albanese della storia giallorossa dopo Kriezu (campione d’Italia nel 1942).