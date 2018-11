Ancora 24 ore prima di diramare il comunicato, ma già emerge qualche indiscrezione in merito agli esami strumentali sostenuti tra ieri e oggi da El Shaarawy e Dzeko.



EL SHAARAWY - Per il Faraone c'è una lesione di secondo grado al flessore destro che lo costringerà a uno stop di circa 3 settimane. Di Francesco farà a meno di lui quindi contro Inter, Cagliari e Genoa. El Shaarawy proverà a recuperare per la sfida a Torino con la Juventus.



DZEKO - Si attende un ulteriore riscontro, invece, per Dzeko. L'edema al flessore del bosniaco, infatti, è piuttosto esteso e necessita un nuovo esame. Stando ai primi rumors dovrebbe trattarsi di una lesione di 1° grado con tempi di recupero che possono variare dai 7 ai 10 giorni.