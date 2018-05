Un triennale da due milioni a stagione più premi. E' questa l'offerta presentata da Monchi a Marcano. Da Trigoria c’è ottimismo per la buona conclusione dell’affare e nelle prossime ore è attesa una risposta definitiva.

In Portogallo però non danno l’affare per fatto: secondo “Record”, su di lui sarebbe ancora vivo l’interesse del Valencia, del Besiktas e del Fenerbahce.