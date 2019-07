Non solo Gianluca Mancini. La Roma per sostituire Manolas (e probabilmente Marcano) si sta muovendo seriamente su Toby Alderweireld. Il difensore belga non sembra intenzionato a rinnovare con il Tottenham il suo contratto, che scadrà nel 2020. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Alderweireld sarebbe stato suggerito a Petrachi da Franco Baldini. Il ds capitolino starebbe pensando di formulare un’offerta da circa 10 milioni di euro, magari nel mese di agosto, quando la scadenza contrattuale del giocatore si sarà ulteriormente avvicinata