La Roma e la Juventus continuano a trattare l'approdo in giallorosso di Gonzalo Higuain. Per il Pipita il ds Petrachi ha proposto alla Juventus un'opzione di prestito oneroso da 9 milioni di euro con riscatto fissato intorno ai 27 milioni. Secondo il Corriere dello Sport il problema resta ora il ricco ingaggio dell'argentino (9 milioni annui in bianconero) che dovrebbe firmare un rinnovo, spalmando ingaggio e ammortamenti, per agevolare la cessione.