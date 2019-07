Viste le difficoltà per arrivare a Toby Alderweireld, la Roma sta sondando il terreno per altri centrali difensivi. Uno di questi è Nkoulou del Torino. Si riapre dunque l’asse tra giallorossi e granta, dpo la spinosa questione che ha portato il ds Petrachi nella Capitale e il rifiuto da parte del Torino di un’offerta da 20 milioni di euro per Lyanco. La Roma è pronta ad offrire al club di Cairo 10 milioni di euro e il cartellino di Diego Perotti per avere il francese classe 1990. Lo scrive La Stampa