Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe pronta un'offerta da indirizzare al West Ham per Gianluca Scamacca. Il giocatore è stato pagato 36 milioni di euro dagli hammers, ma nelle ore passate ha dichiarato il suo eterno amore ai giallorossi. La Roma sarebbe pronta a offrire un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni che si trasforma in obbligo a tre condizioni: il numero di presenze, il numero di gol e l'approdo del club in Champions League.