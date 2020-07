Tra i punti fermi di questa stagione giallorossa c'è Chris Smalling e la Roma sta lavorando per trattenerlo nella capitale. Franco Baldini, consulente del presidente giallorosso James Pallotta, ha offerto al Manchester United, che chiede circa 25 milioni di euro, 3 milioni per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni nel 2021. Per il centrale, invece, è pronto un contratto di quattro anni. La trattativa resta complicata.