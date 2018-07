Al centro del mercato giallorosso le voci che circolano sul futuro di Alisson Becker: sul portiere brasiliano della Roma Chelsea e Real Madrid, i primi, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero disposti a raggiungere la cifra richiesta dai giallorossi, circa 70 milioni, i Blancos invece no, pronti a virare su Courtuois, in scadenza nel 2019 con il club inglese e non intenzionato a rinnovare. L'intermediario Fali Ramadani è la chiave per avviare la trattativa con il club blues di Abramovich: lo stesso aveva avviato i contatti anche per Kostas Manolas, che non ha per ora aperto alla possibilità di un trasferimento a Londra ribadendo la volontà di non lasciare la Capitale e non far valere la clausola rescissoria, e negli ultimi giorni ha avviato la pratica Alisson per portiere il fuoriclasse verdeoro in Premier League, che continuerebbe a preferire la destinazione i Blancos del Real.