Dopo aver annunciato la prima amichevole in Algarve contro il Cadice il 16, la Roma sosterrà un secondo test il 19 dicembre contro il Casa Pia, come riporta il sito del club. La partita verrà disputata allo stadio Municipal di Albufeira, con calcio d’inizio alle 19 locali (le 20 italiane). Il Casa Pia è una squadra di Primeira Liga – massima serie portoghese – attualmente quinta in classifica.