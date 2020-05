Per Mkhitaryan i giallorossi sono in contatto con l’Arsenal e con l’appoggio del suo agente Mino Raiola cercano la via più economica per permettergli di restare nella capitale. Secondo express.co.uk, il ds Gianluca Petrachi avrebbe fatto sapere alla dirigenza londinese che nella prossima finestra di mercato non ha intenzione di acquistare il giocatore a titolo definitivo. La proposta del ds romanista è rinnovo del prestito, con obbligo di riscatto poi nel 2021. Per dire sì all’offerta della Roma, l’Arsenal dovrà inoltre rinnovare il contratto di Mkhitaryan, in scadenza il prossimo anno.