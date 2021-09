La Roma è inserita nel Gruppo C insieme a CSKA Sofia, Zorya Luhansk e Bodo/Glimt di Conference League e oggi ha diramato i convocati Uefa. Out i ribelli Fazio, Santon e Nzonzi. In campionato i tre ci sono ma non è cambiato nulla rispetto a ieri e comunque resteranno ai margini della prima squadra. Essendo tesserati la Roma li ha dovuti inserire. Riccardi sarà fuori quota in Primavera



Ecco la lista

LISTA A



1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

3 Roger Ibanez

4 Bryan Cristante

5 Matias Vina

6 Chris Smalling

7 Lorenzo Pellegrini

8 Gonzalo Villar

9 Tammy Abraham

11 Carles Perez

14 Eldor Shomurodov

17 Jordan Veretout

19 Bryan Reynolds

21 Borja Mayoral

22 Nicolò Zaniolo

23 Gianluca Mancini

24 Marash Kumbulla

37 Leonardo Spinazzola

42 Amadou Diawara

77 Henrikh Mkhitaryan

87 Daniel Fuzato

92 Stephan El Shaarawy



LISTA B



13 Riccardo Calafiori

63 Pietro Boer

52 Edoardo Bove

55 Ebrima Darboe

59 Nicola Zalewski

65 Filippo Tripi