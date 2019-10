Venti milioni, è questa la richiesta fatta dal Manchester United nel summit con la Roma per il riscatto di Smalling. Il difensore inglese è in prestito in giallorosso, ma intende restare nella capitale dove si è ambientato al meglio. Anche i Red Devils hanno in mente altri piani per il futuro ma non vogliono regalare Smalling visto l'ottimo campionato che sta disputando. Già a gennaio - aggiunge il Romanista - l'accordo per il riscatto fissato sui 18-20 milioni potrebbe chiudere. Per il difensore è pronto un quadriennale da 3 milioni a stagione.