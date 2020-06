Si continua a lavorare tra Roma e Juve per lo scambio tra Bryan Cristante e Rolando Mandragora, che sarà riacquistato dalla Juventus per 26 milioni di euro. Entrambi saranno valutati 35 milioni, cifra che garantirà una plusvalenza a entrambe le squadre: 9 milioni per i bianconeri, circa 17 per i giallorossi.