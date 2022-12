Karsdorp è pronto a lasciare la Roma, che cerca un nuovo terzino destro sul mercato invernale. A Trigoria si è visto Bozzo, l'intermediario che l'anno scorso portò Alvaro Odriozola in prestito alla Fiorentina: lo spagnolo del Real Madrid è proprio uno dei nomi segnati sul taccuino di Tiago Pinto. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Roma lo vuole in prestito, si sta lavorando proprio su questa formula, magari mettendoci dentro anche un diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2024, sulle sue tracce c’è anche l’Athletic Bilbao, che però per uno nato e cresciuto con la maglia della Real Sociedad non è proprio il massimo. L'ingaggio del giocatore non è di quelli proibitivi: 1,5 milioni di euro più bonus, addirittura meno di quanto guadagna Karsdorp (2,2 più bonus).



Tra le alternative in Spagna infatti si seguono almeno altri due profili con interesse: Hector Bellerin - in uscita dal Barcellona - e Ivan Fresneda, classe 2004 in forza al Valladolid. Nei giorni scorsi poi è tornato d’attualità anche il nome di Bartosz Bereszynski. Il polacco - attualmente impegnato in Qatar con la sua nazionale - che è stato seguito dai giallorossi anche in passato. Il suo agente nei giorni scorsi ha tenuto viva la pista, lanciando segnali di fumo verso la Capitale. Una pista che resta lì e su cui la Roma può eventualmente tornarci nel caso in cui Odriozola non vada in porto.