Allenamento individuale ma niente paura: Paulo Dybala col Salisburgo ci sarà. La Joya oggi non si è allenato in gruppo, ma era programmato un rientro graduale in vista dell'impegno di giovedì in Europa League. L'argentino era uscito malconcio nel primo tempo con il Lecce. Gli esami avevano escluso lesione confermando solo un sovraccarico muscolare. Torna in gruppo invece Lorenzo Pellegrini. Alla seduta ha assistito Tiago Pinto. In casa i giallorossi dovranno necessariamente vincere per continuare il loro percorso nella competizione e la presenza della Joya sarà fondamentale.