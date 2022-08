Andrea Belotti ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive” l’annuncio della società giallorossa. Ma come scatterà il prolungamento fino al 2025? Il Gallo dovrà disputare 21 presenze in campionato: tale numero di apparizioni (non è previsto alcun minutaggio minimo per il conteggio) sono commisurate al 60% delle gare di campionato da disputare all'atto della sottoscrizione del contratto. Cifra precisa in virtù del fatto che la Roma ha già affrontato tre partite di Serie A da inizio stagione.